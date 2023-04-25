Постпред Белоруссии в ООН Рыбаков: США не смогли устроить «холодный душ» России

Соединенные Штаты не смогли устроить «холодный душ» делегации от России в ООН. Об этом заявил постоянный представитель Белоруссии при организации Валентин Рыбаков.
В беседе с РИА Новости дипломат отметил, что уровень участия делегаций вообще исключает какой-либо «холодный душ».
«С точки зрения "холодного душа" — это просто пожелания и намерения, которые не реализованы совершенно», — сказал Рыбаков после заседания Совета Безопасности ООН.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил об отсутствии у Вашингтона права говорить от лица всего мира. По его словам, Запад пытается навязать свое мировоззрение другим странам.