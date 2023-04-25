СКР возбудил уголовное дело после падения вертолета в Волгоградской области

Уголовное дело по части 2 ст. 263 УК о нарушении правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта было возбуждено после крушения вертолета в Волгоградской области. Об этом сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте Следственного комитета в Telegram-канале.
В настоящий момент группа следователей совместно с прибывшими на место падения криминалистами заняты установлением обстоятельств случившейся трагедии. По предварительной информации, вертолет пропал с видимости радаров 24 апреля вечером. Спустя несколько часов были обнаружены обломки авиационного средства и тело погибшего пилота в пяти километрах от планируемого места приземления вертолета.
Судно принадлежало областному кардиологическому центру. По предварительному заключению, причиной крушения стала неисправность вертолета.