NYT: Украина останется без западной поддержки в случае неудачного контрнаступления

Окно, благодаря которому Украина может попытаться набрать очки в борьбе с РФ, не может оставаться открытым всегда. Об этом пишет американская газета The New York Times.
Авторы статьи предупредили, что западная помощь Киеву рискует ослабнуть «без решающей победы на фронте». Украинская сторона также может столкнуться с усиливающимся давлением ради «вступления в серьезные переговоры о прекращении или замораживании конфликта», пишет NYT.
В публикации издания говорится, что после контрнаступления ВСУ весьма маловероятно, что западные игроки в ближайшем будущем смогут нарастить потенциал Киева. Запад уже сделал слишком многое для усиления украинских сил, отметили журналисты.