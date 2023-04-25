Пожар на 1,5 тыс. «квадратов» вспыхнул в деревоперерабатывающем цехе в Приморье

Пожар охватил деревоперерабатывающий цех в приморском городе Лесозаводск, сообщили в областном главке МЧС. На данный момент спасатели смогли локализовать пламя на площади примерно 1500 квадратных метров.
По имеющейся информации, пожарные расчеты прибыли на место ЧП спустя пять минут после получения сигнала. До приезда спасателей с полыхающего объекта самостоятельно эвакуировались 20 человек.
В данный момент силы МЧС в составе шести единиц спецтехники и 16 человек продолжают тушить масштабное возгорание. Сведения о пострадавших и жертвах ЧП не приводятся. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.