Сотрудник СахГУ получил 3,5 года колонии за гибель студентов в общежитии

Директор департамента жизнеобеспечения имущественного комплекса СахГУ получил 3,5 года колонии общего режима из-за гибели двух студентов. Приговор вынес Южно-Сахалинский городской суд.
Подсудимый признан виновным по статье «Халатность». Суд пришел к выводу, что он пренебрегал своими обязанностями по подготовке общежития и не проверил энергосистемы. В итоге здание не было готово к заселению студентов.
Суд также запретил мужчине заниматься деятельностью, связанной с обеспечением эксплуатации электрических сетей. Срок действия ограничений составляет два года.
Трагедия в СахГУ произошла в марте 2021 года. Два студента погибли от удара током в душевой при использовании электрического водонагревателя.