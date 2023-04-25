Песков осудил доносы на противников СВО

Доносы с целью выслужиться и пойти вверх по карьерной лестнице всегда останется отвратительным явлением. Таким образом высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Один из журналистов задал ему вопрос об отношении к «эпидемии доносов активистов, которые хотят выслужиться и сделать карьеру». Ответ не заставил себя долго ждать.
«Что касается доносов, это как было всегда отвратительно, так есть, и надеюсь, так будет», — ответил Песков.
После начала специальной военной операции в России появилась доля граждан, неодобряющих боевые действия. В Сети пишут, что эта категория людей зачастую становится жертвами доносов патриотически настроенных соотечественников.