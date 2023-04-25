Вертолет потерпел крушение при посадке в Волгоградской области

Пилот воздушного судна разбился при попытке зайти на посадку в Волгоградской области. Авиакатастрофу потерпел вертолет «АНСАТ», передал телеканал РЕН ТВ.
Мужчина на медицинском вертолете вылетел из ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», расположенного в областном центре.
По имеющейся информации, после авиакатастрофы нашли рухнувший вертолет и труп летчика. Отмечается, что на месте происшествия не выявлено следов возгорания. Прочих жертв и разрушений также не зафиксировано, передало издание.
По предварительным данным, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.