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Вертолет потерпел крушение при посадке в Волгоградской области

Происшествия
Вертолет потерпел крушение при посадке в Волгоградской области

Пилот воздушного судна разбился при попытке зайти на посадку в Волгоградской области. Авиакатастрофу потерпел вертолет «АНСАТ», передал телеканал РЕН ТВ.

Мужчина на медицинском вертолете вылетел из ГБУЗ «Волгоградский областной клинический кардиологический центр», расположенного в областном центре.

По имеющейся информации, после авиакатастрофы нашли рухнувший вертолет и труп летчика. Отмечается, что на месте происшествия не выявлено следов возгорания. Прочих жертв и разрушений также не зафиксировано, передало издание.

По предварительным данным, вертолет потерпел крушение из-за технической неисправности.

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