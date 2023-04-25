Три дома сгорели дотла на турбазе у озера Байкал

Туристическая база на берегу Байкала вспыхнула огнем ночью 25 апреля, сообщила пресс-служба иркутского главка МЧС России. В результате пожара три гостевых домика сгорели дотла.
Возгорание в деревне Куркут удалось обнаружить поздно, и к моменту прибытия пожарных расчетов три дома уже полыхали. Ввиду плотной застройки имелась угроза перекидывания огня на стоящие вблизи постройки. Тем не менее спасатели оперативно локализовали возгорание.
«Огнеборцам удалось спасти более 10 гостевых домиков, расположенных рядом», – добавили в чрезвычайном ведомстве.
Пламя успело распространиться на площади 582 квадратных метров. Над ликвидацией возгорания трудились пять расчетов огнеборцев. Информации о пострадавших не поступало.