Три дома сгорели дотла на турбазе у озера Байкал

Возгорание в деревне Куркут удалось обнаружить поздно, и к моменту прибытия пожарных расчетов три дома уже полыхали. Ввиду плотной застройки имелась угроза перекидывания огня на стоящие вблизи постройки. Тем не менее спасатели оперативно локализовали возгорание.