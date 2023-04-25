Мадуро: выступление Лаврова в ООН стало призывом к новому человечеству

Потрясающая речь министра иностранных дел России Сергея Лаврова на заседании Совета Безопасности ООН стала призывом к новому человечеству. Об этом заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.
Российскому министру удалось выразить «общее для человечества ощущение», отметил глава государства. Именно так весь мир относится к краху империализма. Слова Мадуро передает телевизионная программа Con Maduro+.
«Я слушал потрясающую речь министра иностранных дел Лаврова, которая, как мне кажется, с призывом к новому человечеству, к концу империализма выражает общее для человечества ощущение», — заявил президент.
Лавров возглавил российскую делегацию на специальном заседании СБ ООН по теме эффективной многосторонности. Среди прочего, глава МИД обратил внимание на угрозу глобализации, исходящей от США.