Экс-директор управления капстроительства Благовещенска получила срок за взятку

Бывший директор управления капитального строительства города Благовещенска приговорена к десяти годам колонии за получение крупной взятки. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Амурской области.
По информации следствия, женщина получила от руководителя строительной компании взятку в виде материальных ценностей и услуг на сумму более 550 тысяч рублей. Как выяснили следователи, это была лишь часть ранее оговоренной взятки на общую сумму в 5,5 миллиона рублей.
За деньги бывший руководитель взялась утвердить произведенный капремонт здания школы в соответствии со строительными нормами. После того, как осужденная получила часть «вознаграждения», она была задержана правоохранителями. Также на недвижимое имущество обвиняемой был наложен арест.
По приговору Благовещенского городского суда женщина будет отбывать десять лет в колонии общего режима. Помимо этого наложен штраф в размере 27,5 миллиона рублей.