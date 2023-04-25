Экс-директор управления капстроительства Благовещенска получила срок за взятку

По информации следствия, женщина получила от руководителя строительной компании взятку в виде материальных ценностей и услуг на сумму более 550 тысяч рублей. Как выяснили следователи, это была лишь часть ранее оговоренной взятки на общую сумму в 5,5 миллиона рублей.