Пьяная автомобилистка протаранила дорожное ограждение во Владивостоке

Девушка-водитель, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения, 25 апреля наехала на леерное ограждение во Владивостоке. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на региональные СМИ.
Согласно предварительной информации, автомобилистка не справилась с управлением, после чего произошло столкновение. Транспортное средство получило серьезные повреждения.
Авария зафиксирована недалеко от «Фетисов-Арены». На момент ДТП в салоне автомобиля находилась пассажирка. В результате обе девушки получили травмы. Точные причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники правопорядка.
Еще одна авария произошла накануне на трассе Тюмень — Тобольск. В результате столкновения автобуса с бензовозом пострадали девять человек.