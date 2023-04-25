Новейшие танки Т-14 «Армата» начали применять в зоне СВО

Российские ВС начали применять новейшие танки Т-14 «Армата» для ведения огня по позициям армии Украины в рамках спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник.
Собеседник журналистов подчеркнул, что «Арматы» пока не использовались в условиях штурма вражеских позиций. По его словам, танки Т-14 «Армата» в зоне спецоперации оснастили дополнительной защитой борта от противотанковых боеприпасов.
«Российские войска начали применять новейшие танки «Армата» для ведения огня по украинским позициям», — сказал источник.
Согласно заявлениям информатора, танковые экипажи Т-14 «Армата» проходили боевое слаживание с конца 2022 года. Он отметил, что тренировки велись на полигонах в донбасском регионе.