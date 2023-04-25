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Глава МИД Великобритании посчитал ошибкой потенциальное объявление холодной войны КНР

Политика
Глава МИД Великобритании посчитал ошибкой потенциальное объявление холодной войны КНР

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли заявил, что вступить в состояние холодной войны с Китаем означало бы совершить ошибку. Об этом пишет издание Financial Times, ссылаясь на выдержки из будущего выступления главы МИД.

По информации источника, выступление политика будет посвящено КНР. В ходе речи Клеверли обозначит планируемые на 2023 год действия, направленные на улучшение взаимоотношений с Пекином. Как отмечает дипломат, вступить в противостояние было бы самым легким из возможных вариантов, но ошибочным.

«Это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует газета текст выступления Клеверли.

Издание сообщает, что в речи главы МИД также прозвучит, что на сегодня в мире любая глобальная проблема не может иметь решения без участия КНР.

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