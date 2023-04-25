Глава МИД Великобритании посчитал ошибкой потенциальное объявление холодной войны КНР

По информации источника, выступление политика будет посвящено КНР. В ходе речи Клеверли обозначит планируемые на 2023 год действия, направленные на улучшение взаимоотношений с Пекином. Как отмечает дипломат, вступить в противостояние было бы самым легким из возможных вариантов, но ошибочным.