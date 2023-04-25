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Аналитик NI Хайман предложил Западу интегрировать Россию в «европейскую семью»

Политика
Аналитик NI Хайман предложил Западу интегрировать Россию в «европейскую семью»

Западным государствам необходимо попробовать максимально принять Россию в «европейскую семью». Такое мнение высказал аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

Он уверен, что Запад должен пересмотреть свой подход к России. Хайман напомнил, что государство обладает колоссальными человеческими и природными ресурсами. Помимо этого, Москва имеет серьезную военную мощь. В связи с этим Россию необходимо воспринимать как мировую державу.

«Международный остракизм не является разумным подходом в отношениях, особенно с такой большой и важной страной, как Россия», — уверен Хайман.

Аналитик предложил западным странам продемонстрировать России преимущества от сотрудничества. В качестве них может выступить возобновление участия государства в глобальной торговле, а также отмена санкций.

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