Аналитик NI Хайман предложил Западу интегрировать Россию в «европейскую семью»

Он уверен, что Запад должен пересмотреть свой подход к России. Хайман напомнил, что государство обладает колоссальными человеческими и природными ресурсами. Помимо этого, Москва имеет серьезную военную мощь. В связи с этим Россию необходимо воспринимать как мировую державу.