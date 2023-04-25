Подоляк: WP в своей статье пытается выставить Украину инфантильной страной

Подоляк отметил, что такие публикации несут разрушительную для Киева функцию, а именно, формируют общественное мнение в международном сообществе, что Украина инфантильная и импульсивная страна. Государство, с которым серьезным игрокам на мировой арене опасно иметь дело. Советник также добавил, что киевские власти реализуют военные планы с «железной математической логикой».