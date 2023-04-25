Дипломат Ермаков: Россия обогнала США в создании гиперзвукового оружия

Москва вызывает серьезное раздражение у Вашингтона. Россия значительно опережает США в разработке гиперзвукового оружия, заявил директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Соединенные Штаты в настоящий момент предпринимают попытки сократить разрыв в отставании, но эти действия малоэффективны. Однако по словам представителя ведомства, в Кремле «не питают иллюзий» относительно США, передает ТАСС.
«Америка — пока еще высокотехнологичная страна с крупнейшим военным бюджетом, и однажды часть их проектов в сфере гиперзвука будет доведена до ума. Но, как отмечал на этот счет президент России Владимир Путин, при необходимости за это время наши специалисты могут еще что-нибудь придумать», — подчеркнул Ермаков.
Военные специалисты в России не стремятся к лидерству в «гонке вооружений», а лишь выполняют поставленные задачи. Ермаков уверен, что страна продолжит планомерно совершенствовать систему вооружения, основываясь на принципе разумной достаточности.