МИД России признал растущую угрозу военного столкновения Москвы и Вашингтона

Вероятность прямого военного столкновения России и Соединенных Штатов неуклонно возрастает. Такое заявление сделал директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает следовать курсу на противостояние с Москвой. При этом США регулярно повышают ставки, увеличивая риск конфликта двух ядерных держав. По словам Ермакова, при таком сценарии будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений может оказаться предрешенным, передает ТАСС.
«Впрочем, при развитии событий по наихудшему сценарию, то есть в случае доведения ситуации Вашингтоном до военного столкновения двух крупнейших ядерных держав, нужно будет беспокоиться скорее не о спасении ДСНВ, а о судьбах всего мира», — добавил он.
Ермаков признал, что наибольшая угроза сегодня исходит не от возможности первого массированного удара. В первую очередь она связана с риском ядерной эскалации при непосредственной военной конфронтации ядерных держав.