МИД России признал растущую угрозу военного столкновения Москвы и Вашингтона

Дипломат отметил, что Вашингтон продолжает следовать курсу на противостояние с Москвой. При этом США регулярно повышают ставки, увеличивая риск конфликта двух ядерных держав. По словам Ермакова, при таком сценарии будущее Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений может оказаться предрешенным, передает ТАСС.

