«Бюрократическая машина»: Пригожин объяснил, почему власти Петербурга до сих пор не рассчитались с пострадавшими при теракте в кафе

Речь идет о теракте, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве. Однако, как сообщают многочисленные Telegram-каналы, петербуржцы до сих пор не получили денег.

