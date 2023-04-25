«Бюрократическая машина»: Пригожин объяснил, почему власти Петербурга до сих пор не рассчитались с пострадавшими при теракте в кафе

Жители Санкт-Петербурга, пострадавшие при теракте в кафе на Университетской набережной, до сих пор не получили обещанных выплат от городской администрации. Предприниматель Евгений Пригожин высказал мнение об этом.
Речь идет о теракте, при котором погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Ранее губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обещал выплатить компенсации всем пострадавшим при взрыве. Однако, как сообщают многочисленные Telegram-каналы, петербуржцы до сих пор не получили денег.
По словам Пригожина, когда человек ставит перед собой какую-либо задачу, ее необходимо выполнять сразу же. Однако вместо этого Беглов лишь разгоняет в Петербурге бюрократическую машину.
«Бюрократическая машина, которую создал Беглов и который ее так тщательно развивает, она не нацелена на то, чтобы выполнить обязательства перед людьми», — передает слова бизнесмена его пресс-служба.
Как считает Пригожин, городская администрация пользуется своей властью и «набивает карманы». Именно по этой причине пострадавшие петербуржцы до сих пор не получили выплат.