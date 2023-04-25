Рябков: Россия прилагает все усилия для вызволения военнопленных

Российская сторона делает все, чтобы вернуть на родину своих солдат, находящихся в плену на Украине. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, комментируя заявление главы военной разведки Украины Кирилла Буданова.
Ранее Буданов дал интервью «РБК-Украина», где высказался о будущем масштабном обмене военнопленными. По словам главного разведчика Украины, Москва и Киев якобы ведут переговоры для обмена пленными по формуле «всех на всех». Буданов отмечал, что стороны «приближаются» к проведению такого обмена.
«Хочу сказать только одно. Мы, конечно, делаем максимум для того, чтобы наши люди, наши бойцы, наши соотечественники вернулись домой», — отреагировал Сергей Рябков.
В беседе с журналистами Рябков также заявил, что Россия проведет демарш в отношении США и выразит протест ввиду невыдачи виз прессе. Журналисты должны были освещать поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, однако американские власти не согласовали их визит.