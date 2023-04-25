Рябков: Россия прилагает все усилия для вызволения военнопленных

В беседе с журналистами Рябков также заявил, что Россия проведет демарш в отношении США и выразит протест ввиду невыдачи виз прессе. Журналисты должны были освещать поездку главы МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк, однако американские власти не согласовали их визит.