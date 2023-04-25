Глава МИД Турции Чавушоглу заявил о необходимости продления зерновой сделки

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что необходимо продлить зерновую сделку в мае. Об этом дипломат заявил в интервью телеканалу 100TV.
Представитель ведомства отметил, что Турция ведет постоянный диалог с ООН по экспорту зерновых из России.
«Поставки зерна важны для всего мира, мы работаем над тем, чтобы удовлетворить требования России. Мы активизировали наши усилия, и если это произойдет, то соглашение будет продлено. Это важно сделать в мае, иначе в мире настанет продовольственный кризис, как это было в пандемию», — отметил Чавушоглу.
В июле 2022 года было заключено соглашение о поставках продовольственных товаров на международный рынок. Один из пунктов договора касался способа экспорта зерна из черноморских портов, находящихся под контролем Украины.