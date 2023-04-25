МИД Польши озвучил срок введения нового пакета санкций ЕС против России

Европейский союз введет новый пакет санкционных ограничений против России не раньше второй половины мая. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
Глава ведомства провел заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Речь идет об 11-м пакете санкций Евросоюза против России. По словам Рау, данные рестрикции по-прежнему находятся на этапе обсуждений. Некоторые государства предлагают включить в них ограничения на алмазы, однако другие выступают против этого.
«Поэтому, думаю, что вопрос будет закрыт не ранее, чем во второй половине мая. Ожидать чего-либо скорее нельзя», — заявил польский министр.
Рау добавил, что он ожидает включения в 11-й пакет санкций Евросоюза персональных ограничений против «представителей российской системы правосудия». Помимо этого, он рассчитывает на введение мер в отношении «тех, кто несет ответственность за похищение украинских детей».