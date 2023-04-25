МИД Польши озвучил срок введения нового пакета санкций ЕС против России

Глава ведомства провел заседание Совета ЕС на уровне глав МИД. Речь идет об 11-м пакете санкций Евросоюза против России. По словам Рау, данные рестрикции по-прежнему находятся на этапе обсуждений. Некоторые государства предлагают включить в них ограничения на алмазы, однако другие выступают против этого.

