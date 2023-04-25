Боррель: Евросоюз передал Украине вооружения на 13 млрд евро

Страны ЕС обеспечили Киев вооружением на общую сумму в 13 миллиардов евро. Кроме того, на военных полигонах были подготовлены 16 тысяч украинских солдат, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Ранее европейские страны заключили договор о поставке одного миллиона артиллерийских боеприпасов и ракет для Украины. По словам Борреля, план продолжает реализовываться.
«Сегодня мы обсудили объем поставок оружия, я полагаю, что его поставлено уже на более чем 13 миллиардов евро», — сказал дипломат.
По предварительному плану, всего обучение должны пройти 30 тысяч украинских военнослужащих. Оставшееся число военнослужащих должны пройти переквалификацию до конца текущего года.