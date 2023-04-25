Минобороны допустило срыв зерновой сделки из-за атаки Киева на Крым

Украинские вооруженные силы открыли огонь по пунктам базирования Черноморского флота ВМФ России в Севастополе. Этим Киев поставил под угрозу продление зерновой сделки, заявили в Министерстве обороны РФ.
Нападение украинских военных на Севастополь и Крым произошло 23 марта и 24 апреля. Во время атаки боевики использовали безэкипажные катеры, запущенные из акватории Одессы. Помимо Черноморского флота, ВСУ открыли огонь по гражданской инфраструктуре Крыма.
«Террористические акции киевского режима ставят под угрозу очередное продление зерновой сделки после 18 мая», — говорится в сообщении ведомства.
Минобороны добавило, что украинские войска развернули моторные лодки в области гуманитарного коридора. Он использовался для вывоза сельхозпродукции с Украины. В ведомстве подчеркнули, что этим Киев нарушил условия зерновой сделки.