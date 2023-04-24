«ЧВК «Вагнер» не начинает войны, она всегда их заканчивает»: Пригожин — о миссии подразделения

Однако предприниматель так и не понял, что действительно пугает американского госсекретаря. По его словам, если чиновник опасается, что «музыкантов» до сих пор нет в африканском государстве, то исправить ситуацию сможет только народ Судана. Если население обратится за помощью, то миротворческая миссия ЧВК «Вагнер» будет отправлена в страну.