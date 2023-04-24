«ЧВК «Вагнер» не начинает войны, она всегда их заканчивает»: Пригожин — о миссии подразделения

Госсекретарь США Энтони Блинкен выразил обеспокоенность «деятельностью» ЧВК «Вагнер» в Судане. Заявление американского чиновника прокомментировал основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Запрос на комментарий поступил от издания «Правда.ру». Пригожин подтвердил, что внимательно изучил заявление Блинкена.
Однако предприниматель так и не понял, что действительно пугает американского госсекретаря. По его словам, если чиновник опасается, что «музыкантов» до сих пор нет в африканском государстве, то исправить ситуацию сможет только народ Судана. Если население обратится за помощью, то миротворческая миссия ЧВК «Вагнер» будет отправлена в страну.
«Если бы там была ЧВК "Вагнер", я думаю, что в Судане война не началась бы. ЧВК "Вагнер" не начинает войны, она всегда их заканчивает» — передает слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Недавно Пригожин уже комментировал аналогичные слухи. По его словам, в Судане не было ни одного бойца из ЧВК «Вагнер» уже более двух лет.