Блинкен сообщил об обеспокоенности США из-за «деятельности» ЧВК «Вагнер» в Судане

Белый дом испытывает глубокую озабоченность в связи с присутствием бойцов ЧВК «Вагнер» в Судане. Такое заявление сделал госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции с кенийским коллегой Альфредом Мутуа, о чем сообщает Anadolu Agency.
По словам Блинкена, обеспокоенность США по этому поводу разделяют и другие страны. Однако он не стал уточнять, чем именно, по мнению Вашингтона, «вагнеровцы» занимаются на территории Судана.
«Очень важно, чтобы мы не видели ее дальнейшего участия в Судане, и я знаю, что ряд стран очень озабочен этой перспективой», — подчеркнул американский дипломат.
Сама ЧВК «Вагнер» не подтверждает информацию о своем участии в суданском конфликте. Представители компании отмечали, что «музыканты» не были в восточноафриканском государстве уже около двух лет.