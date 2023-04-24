«Способ отъема собственности». Хазин рассказал о притеснениях россиян в Британии

Россияне, которые имеют недвижимость в Великобритании, и даже те, кто живет там уже долгое время, лишаются своей собственности и сталкиваются с притеснениями из-за антироссийской политики Лондона.
Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин, который знает о ситуации из первых рук.
«Я рассказывал про своего товарища, который жил в Лондоне с 1987 года, еще со времен СССР. Он получил еще в 90-е британское гражданство, 20 лет назад. Ему его контрагенты сейчас юридические, а в Англии нельзя жить, если у вас нет юристов, потому что нормальный человек очень много чего сделать не может, они говорят: вы знаете, мы вас очень уважаем, мы к вам очень хорошо относимся, но мы не можем больше вас обслуживать, потому что это нам категорически запретили», – заявил политолог.
Причем, по его словам, формально никаких претензий человек, сталкивающийся с подобными проблемами, никому предъявить не может, потому что в Великобритании вся юридическая система является частной.
Таким образом люди лишаются права жить в Великобритании только потому, что они приехали из Москвы, или в свое время родились в Москве. На этом основании им просто заявляют, что они «нехорошие» люди, и лишают их собственности.
«Это такой замечательный способ отъема собственности. Вам закрывают все счета, вы не можете, например, оплатить коммунальные услуги. Просто не можете, это невозможно. Даже если вы там находитесь, вы не можете прийти и заплатить наличными. Потому что наличными там нельзя, надо со счета на счет, а счетов у вас нет. Потому что вы неправильный человек и вам закрыли все счета», – объясняет Хазин.
И этот способ расправы со всеми выходцами из России стал в Великобритании обычной практикой. Частные арендаторы там массово разрывают заключенные с россиянами договоры, так как те не могут оплачивать коммунальные услуги, потому что им заблокировали банковские счета.