Парижская полиция задержала с оружием вернувшихся с Украины французов

Французская полиция задержала двух ультраправых активистов в Париже, которые вернулись из зоны боевых действий на Украине. У обоих были обнаружены запчасти для оружия, пишет газета Le Parisien.
В момент задержания мужчины находились на автомобильном вокзале Берси. В ходе таможенной проверки пограничники нашли у них оптические прицелы и магазины для стрелкового оружия, что нарушает законы Франции.
Столичная прокуратура сообщила, что оба подозреваемых получили 15 месяцев лишения свободы, девять из них условно. По данным издания, оба находятся в особом списке людей, способных представлять угрозу национальной безопасности.