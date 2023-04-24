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Парижская полиция задержала с оружием вернувшихся с Украины французов

Происшествия
Парижская полиция задержала с оружием вернувшихся с Украины французов

Французская полиция задержала двух ультраправых активистов в Париже, которые вернулись из зоны боевых действий на Украине. У обоих были обнаружены запчасти для оружия, пишет газета Le Parisien.

В момент задержания мужчины находились на автомобильном вокзале Берси. В ходе таможенной проверки пограничники нашли у них оптические прицелы и магазины для стрелкового оружия, что нарушает законы Франции.

Столичная прокуратура сообщила, что оба подозреваемых получили 15 месяцев лишения свободы, девять из них условно. По данным издания, оба находятся в особом списке людей, способных представлять угрозу национальной безопасности.

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