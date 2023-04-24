Более 15 машин скорой помощи попали в пробку из-за протестов экоактивистов в Берлине

Активисты экологического движения устроили протестную акцию в Берлине. В результате 17 машин скорой помощи застряли в пробках на дорогах города, заявила министр внутренних дел, цифровизации и спорта в Берлине Ирис Шпрангер.
Речь идет об активистах экологического движения «Последнее поколение». В общей сложности они провели около 30 митингов в Берлине в понедельник. Своими протестами экоактивисты хотели привлечь внимание к проблеме изменения климата.
«Конечно, это нехорошо, поскольку это (задержки) сокращает помощь людям, которые на самом деле нуждаются в ней», — заявила Шпрангер.
По словам министра, ей неизвестно, как долго машины скорой помощи были заблокированы. При этом по меньшей мере семь раз на место инцидента выезжали сотрудники пожарной службы.