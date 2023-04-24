Военкор Симонов: ЧВК «Вагнер» продвинулась на нескольких направлениях в Бахмуте

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» развивают успех после взятия железнодорожной станции «Бахмут-2». О ситуации в самой горячей точке СВО рассказал военный корреспондент Александр Симонов.
Он отметил, что «вагнеровцы» не только взяли под контроль железнодорожную станцию, но и перешли ж/д пути, что было непросто, так как эта территория простреливается с большого расстояния.
«Овладев железнодорожной станцией «Бахмут-2», «вагнеровцы» продолжили развивать наступление в западном направлении, перейдя ж/д пути и заняв комплекс многоэтажных зданий на улице Пушкина, элеватор с прилегающей территорией, здание СИЗО и выйдя на рубеж улицы Полевая», — сообщил Симонов в Telegram.
На северо-западе города «музыканты» заняли позиции на улице Крайняя, продолжив движение в сторону района Забольница. Также военкор сообщил, что район Поселок практически полностью взят.
Симонов отметил, что параллельно с продвижением в центре города, ЧВК «Вагнер» наступает с юга. Район Водоканал практически полностью контролируется штурмовиками, а также продолжаются напряженные бои в районе Самолет.
Планомерное продвижение в городской черте продолжается. Помимо выполнения задачи по освобождению Бахмута, «вагнеровцы» уверенно сокращают численность армии противника, который посылает доступные резервы для борьбы за город.