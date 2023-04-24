Девять человек пострадали в ДТП с автобусом и бензовозом на трассе Тюмень — Тобольск

Столкновение пассажирского автобуса и бензовоза произошло 24 апреля на 110-м километре трассы Тюмень — Тобольск. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр регионального управления ГИБДД.
Предварительно известно, что в результате ДТП пострадали девять человек. Информация об их состоянии не приводится.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и оперативных служб. По предварительным данным, виновником аварии стал водитель автобуса, который не рассчитал дистанцию.