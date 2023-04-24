Помощник военного атташе Египта погиб под обстрелом в столице Судана

Египетский дипломат Мухаммед аль-Хусейн Мухаммед ар-Рауи погиб в результате обстрела его машины в суданском Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на военнослужащих.
По информации СМИ, помощник военного атташе Египта был атакован во время езды по главной дороге на улице Ас-Сейд Абдель Рахман. От полученных ранений мужчина погиб на месте.
Власти Египта пока не давали официальных комментариев по поводу гибели своего представителя. Прочие детали и подробности произошедшего устанавливаются.