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Помощник военного атташе Египта погиб под обстрелом в столице Судана

Происшествия
Помощник военного атташе Египта погиб под обстрелом в столице Судана

Египетский дипломат Мухаммед аль-Хусейн Мухаммед ар-Рауи погиб в результате обстрела его машины в суданском Хартуме. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на военнослужащих.

По информации СМИ, помощник военного атташе Египта был атакован во время езды по главной дороге на улице Ас-Сейд Абдель Рахман. От полученных ранений мужчина погиб на месте.

Власти Египта пока не давали официальных комментариев по поводу гибели своего представителя. Прочие детали и подробности произошедшего устанавливаются.

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