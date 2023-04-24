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Лавров встретился с Гутеррешем в Нью-Йорке

Политика
Лавров встретился с Гутеррешем в Нью-Йорке

Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем. Соответствующее заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова опубликовала фотографию стола переговоров, за которым сидят Лавров и Гутерреш. Беседа дипломатов проходит в Нью-Йорке. Каких-либо подробностей касательно данной встречи не сообщается.

«Сергей Лавров проводит переговоры с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем в Нью-Йорке», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ранее представитель МИД России сообщала, что Лавров планирует обсудить с Гутеррешем необходимость равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки. Глава ведомства участвует в заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке с 24 по 25 апреля.

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