Лавров встретился с Гутеррешем в Нью-Йорке

Ранее представитель МИД России сообщала, что Лавров планирует обсудить с Гутеррешем необходимость равнозначного исполнения обеих частей зерновой сделки. Глава ведомства участвует в заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке с 24 по 25 апреля.

