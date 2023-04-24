Иран включил в санкционный список Великобританию и Евросоюз за поддержку терроризма

Власти Ирана приняли решение о включении ряда физических и юридических лиц из Великобритании и Евросоюза в санкционный список. Причинами называется поддержка терроризма и вмешательство во внутренние дела страны.
В том числе, речь идет о «подстрекательстве к совершению терактов», а также насилии в отношении народа Ирана. Кроме прочего, утверждается, что включенные в список физические и юридические лица распространяли недостоверную информацию о стране.
«МИД Ирана… в рамках соответствующих правил и механизмов включает следующих физических и юридических лиц… ЕС и Великобритании в свой санкционный список», — говорится в сообщении.
Всего под ограничения попали 17 физических и 4 юридических лиц. Их банковские счета на территории Ирана будут заморожены.