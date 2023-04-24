Экономист: Евросоюз исчерпал свои возможности по введению санкций против РФ

Едва ли страны Евросоюза могут принять против России какие-то новые санкции, ведь там уже смогли убедиться, насколько разрушительным эффектом ограничения и запреты, направленные против России, оборачиваются для самой Европы.
Об этом в эфире радио Sputnik рассказал кандидат экономических наук Владимир Григорьев.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран ЕС на встрече в понедельник не станут принимать новые антироссийские санкции, так как обсуждение этого вопроса еще продолжается.
«Сегодня мы не находимся на стадии завершения (обсуждения) новых санкций против России, дискуссии продолжаются», – сообщил Боррель журналистам.
Комментируя эти слова, Владимир Григорьев выразил сомнение в том, что европейские государства еще могут принять какие-то меры против российской экономики.
«Я думаю, что они, скорее всего, исчерпали набор санкций, которые можно вводить. Если эту практику продолжить, то это станет еще более разрушительным для экономики Евросоюза. Они и так испытывают определенные проблемы из-за уже введенных санкций и ухудшать ситуацию явно не хотят», – заявил экономист.
По его словам, социальная ситуация в последнее время обострилась не только в странах Восточной и Центральной Европы, но и в более благополучных до сих пор западноевропейских государствах.
Наглядным примером сложившейся ситуации является Франция и проблемы, которые она переживает.
«Там уже очень долго не стихают протесты против закона о пенсионной реформе, общество не успокаивается. Заметим, что речь идет о проблеме, которая большинство протестующих затронет в будущем, – отметил Григорьев. – А ухудшение жизни в текущем режиме из-за санкций – это настоящее, которое более осязаемо, чем будущее. И это, конечно, касается не только Франции».
Напомним, ранее стало известно, что во Франции число обанкротившихся предприятий в последнее время увеличилось на 43,6%. Причиной этому стало отсутствие государственной поддержки предпринимательства, так как власти страны ранее отменили действовавшие программы финансирования бизнеса.
В итоге число разорившихся компаний во Франции начало резко расти и к концу 2023 года, по оценке специалистов, составит как минимум 55 тысяч.