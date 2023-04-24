Агентство «СОРОКА» и Медиагруппа «Патриот» заключили партнерское соглашение

Информационное агентство «СОРОКА» является одним из самых молодых изданий в Рязанской области. Несмотря на это, оно входит в топ-10 ведущих СМИ в регионе. С начала своего создания в 2019 году «СОРОКА» предлагает жителям Рязани и Рязанской области не только новостную повестку, но и сюжеты, репортажи, а также аналитику от ведущих экспертов различных отраслей.