Агентство «СОРОКА» и Медиагруппа «Патриот» заключили партнерское соглашение

Информационное агентство «СОРОКА» стало информационным партнером Медиагруппы «Патриот». Агентство и медиагруппа 24 апреля заключили соглашение о партнерстве.
Информационное агентство «СОРОКА» является одним из самых молодых изданий в Рязанской области. Несмотря на это, оно входит в топ-10 ведущих СМИ в регионе. С начала своего создания в 2019 году «СОРОКА» предлагает жителям Рязани и Рязанской области не только новостную повестку, но и сюжеты, репортажи, а также аналитику от ведущих экспертов различных отраслей.
«Я рад объявить о начале совместной работы с ИА "СОРОКА". Все больше патриотических СМИ начинают сотрудничать с медиагруппой ради защиты информационного суверенитета нашей страны», — передает слова главы медиагруппы Николая Столярчука пресс-служба.
Главный редактор ИА «СОРОКА» Максим Хивренко добавил, что не только уверен в плодотворном сотрудничестве, но и предвидит за счет него расширение новостного контента и пользовательской аудитории. Также он надеется на то, что партнеры медиагруппы смогут получать актуальные и объективные региональные новости благодаря агентству.