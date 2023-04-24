Пригожин заявил, что ничего не мешает ВС России уже сейчас идти на Славянск и Краматорск

Вооруженным силам РФ ничего не мешает уже сейчас идти на Славянск и Краматорск, заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
Комментируя слова экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, предположившего, что следующими целями России после освобождения «вагнеровцами» Бахмута (Артемовска) станут Славянск и Краматорск, Пригожин отметил, что сегодня оперативный простор на этом направлении полностью открыт для ВС РФ.
«Группировка ЧВК “Вагнер” полностью сковывает противника на Бахмуте и самостоятельно на Славянск — Краматорск не пойдет, поэтому милости просим, оперативный простор полностью открыт», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».
Ранее основатель «оркестра» заявил, что главной задачей ЧВК «Вагнер» в Бахмуте является «перемалывание» украинских войск и срыв планов Киева на проведение контрнаступления.