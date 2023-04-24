Пригожин заявил, что ничего не мешает ВС России уже сейчас идти на Славянск и Краматорск

Комментируя слова экс-советника Леонида Кучмы Олега Соскина, предположившего, что следующими целями России после освобождения «вагнеровцами» Бахмута (Артемовска) станут Славянск и Краматорск, Пригожин отметил, что сегодня оперативный простор на этом направлении полностью открыт для ВС РФ.