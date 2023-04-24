Невзоров* опозорился, заявив, что Гагарин не летал в космос

В соцсетях осудили попытки Невзорова* «отдать пальму первенства в освоении космоса нацистской Германии» и подчеркнули, что телеведущий в очередной раз соврал – гитлеровские ракеты были способны только на суборбитальный полет при невозможности развить первую космическую скорость для выхода на орбиту Земли.