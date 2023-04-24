Невзоров* опозорился, заявив, что Гагарин не летал в космос

Признанный иноагентом в РФ телеведущий Александр Невзоров✱*, получивший украинский паспорт и переехавший в Киев, заявил, что советский космонавт Юрий Гагарин якобы не летал в космос.
В интервью другому иноагенту, Ирине Шихман*, Невзоров заявил, что «технически ничего чрезвычайного и особенного» при полете Гагарина «не произошло», поскольку «первыми вышли на орбиту и преодолели линию Кармана немецкие гитлеровские ракеты».
«Возможность преодолеть гравитацию и вывести аппарат за пределы атмосферы – это еще не космос все равно. Там, где летал Гагарин, космосом мы это называем, просто чтобы не срамиться. Космос находится от нас гораздо дальше, чем Луна, потому что Луна – это вообще филиал Земли», – сказал Невзоров*.
В соцсетях осудили попытки Невзорова* «отдать пальму первенства в освоении космоса нацистской Германии» и подчеркнули, что телеведущий в очередной раз соврал – гитлеровские ракеты были способны только на суборбитальный полет при невозможности развить первую космическую скорость для выхода на орбиту Земли.
«К слову, впервые первая космическая скорость была достигнута космическим аппаратом СССР "Спутник-1" 4 октября 1957 года», – отмечает автор Telegram-канала «Суеверная Демократия».
Ранее сообщалось, что суд арестовал участок Невзорова* на берегу Финского залива по делу о дискредитации ВС РФ: прокуратура приговорила сбежавшего из страны телеведущего к восьми годам лишения свободы. Подробнее – в нашей статье.
* - признан иностранным агентом в РФ.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами