Эксперт Риттер заявил, что ВСУ могут пойти в контрнаступление не раньше июля

Вооруженные силы Украины будут готовы нанести контрудар в зоне спецоперации не раньше июля из-за нехватки необходимого количества бронетехники. Такое предположение сделал американский военный эксперт Скотт Риттер.
«На это намекало само украинское правительство, заявившее, что, возможно, придется подождать до июльского саммита НАТО, чтобы убедить альянс поставить новые, более современные виды вооружений», — подчеркнул Риттер.
По мнению эксперта, отсрочка наступления украинской армии позволит российским войскам воспользоваться этим временем для того, чтобы разгромить подразделения противника, подготовленные к наступлению на позиции ВС РФ.