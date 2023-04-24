Критиковавший Байдена журналист Карлсон ушел с телеканала Fox News

Американский ведущий Такер Карлсон больше не будет вести вечернюю программу на Fox News. Об этом сообщили коллеги журналиста.
Как рассказали в СМИ , критиковавший президента США Джо Байдена ведущий ушел с телеканала. Дальнейшие его планы пока неизвестны. Карлсона будет заменять временный ведущий.
«Последняя программа господина Карлсона вышла в эфир в пятницу, 21 апреля», — уточнили на Fox News.
Ранее телеведущий упрекнул демократов в чрезмерной жажде власти. Он описал политиков как «свиней, которые ищут трюфель».