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Журналист Норкин предположил, как Москва может ответить на выпады зарвавшегося Киева

Политика
Журналист Норкин предположил, как Москва может ответить на выпады зарвавшегося Киева

Антироссийский курс Украины может вынудить РФ отойти от деликатного подхода к данной стране. Об этом предупредил ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин.

В эфире НТВ журналист оценил перспективы официального Киева в условиях отказа от всего российского. Так, украинский лидер Владимир Зеленский поставил подпись в законе о «деколонизации топонимии», который подразумевает смену названий населенных пунктов и улиц, имеющих отношение к российскому государству.

Телеведущий в свою очередь раскрыл ужасающую для Украины реакцию России на ее антироссийские выпады. В своем заявлении Норкин провел параллель с неухоженной и запущенной дачей, в которую бесполезно вливать средства.

«Проще, правильнее, дешевле сломать вообще до основания — мы наш, мы новый мир построим. Мы там что-то теряем, это плохо? А мы что-то обязаны там сохранить? Так, может, лучше там все совсем разровнять, а потом заново восстановить?» — задался при этом резонными вопросами Норкин.

Ранее журналист сумел развеселить аудиторию искрометным анекдотом про президента Франции Эммануэля Макрона, который пробудился после искусственного сна. Таким образом Норкин высказался по поводу митингов в Пятой республике.

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