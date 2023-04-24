Журналист Норкин предположил, как Москва может ответить на выпады зарвавшегося Киева

Антироссийский курс Украины может вынудить РФ отойти от деликатного подхода к данной стране. Об этом предупредил ведущий ток-шоу «Место встречи» Андрей Норкин.
В эфире НТВ журналист оценил перспективы официального Киева в условиях отказа от всего российского. Так, украинский лидер Владимир Зеленский поставил подпись в законе о «деколонизации топонимии», который подразумевает смену названий населенных пунктов и улиц, имеющих отношение к российскому государству.
Телеведущий в свою очередь раскрыл ужасающую для Украины реакцию России на ее антироссийские выпады. В своем заявлении Норкин провел параллель с неухоженной и запущенной дачей, в которую бесполезно вливать средства.
«Проще, правильнее, дешевле сломать вообще до основания — мы наш, мы новый мир построим. Мы там что-то теряем, это плохо? А мы что-то обязаны там сохранить? Так, может, лучше там все совсем разровнять, а потом заново восстановить?» — задался при этом резонными вопросами Норкин.
Ранее журналист сумел развеселить аудиторию искрометным анекдотом про президента Франции Эммануэля Макрона, который пробудился после искусственного сна. Таким образом Норкин высказался по поводу митингов в Пятой республике.