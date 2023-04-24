Журналист Норкин предположил, как Москва может ответить на выпады зарвавшегося Киева

В эфире НТВ журналист оценил перспективы официального Киева в условиях отказа от всего российского. Так, украинский лидер Владимир Зеленский поставил подпись в законе о «деколонизации топонимии», который подразумевает смену названий населенных пунктов и улиц, имеющих отношение к российскому государству.