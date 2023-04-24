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Смоленский депутат Баранов обклеил свой Mercedes в камуфляж и портретами Путина

Политика
Смоленский депутат Баранов обклеил свой Mercedes в камуфляж и портретами Путина

Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов обклеил свой автомобиль Mercedes-Benz в камуфляжные цвета. Он это сделал после посещения зоны СВО.

Парламентарий рассказал, что уже несколько раз ездил в зону спецоперации с гуманитарной помощью. В ходе поездок он познакомился с настоящими патриотами.

«Во время нашего знакомства ребятами была предложена идея обклеить мое авто "патриотической" символикой. Отказать не смог, сами знаете почему! Патриотизма много не бывает!» – сказал Баранов.

Стоит отметить, что депутат также разместил на кузове портреты президента России Владимира Путина.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря, он уважает его решение.

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