Смоленский депутат Баранов обклеил свой Mercedes в камуфляж и портретами Путина

Депутат Смоленского городского совета Максим Баранов обклеил свой автомобиль Mercedes-Benz в камуфляжные цвета. Он это сделал после посещения зоны СВО.
Парламентарий рассказал, что уже несколько раз ездил в зону спецоперации с гуманитарной помощью. В ходе поездок он познакомился с настоящими патриотами.
«Во время нашего знакомства ребятами была предложена идея обклеить мое авто "патриотической" символикой. Отказать не смог, сами знаете почему! Патриотизма много не бывает!» – сказал Баранов.
Стоит отметить, что депутат также разместил на кузове портреты президента России Владимира Путина.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что его сын принимал участие в спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря, он уважает его решение.