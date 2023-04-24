Основатель ЯRUS раскрыл главные способы заработка в социальной сети

Ключевые способы заработка в приложении ЯRUS раскрыл основатель и директор по разработке социальной сети Дмитрий Илюхин.
ЯRUS обладает огромным количеством контента и широким функционалом, при этом пользователи могут настроить главную ленту и персональные ярусы по своим предпочтениям. Каждый зарегистрировавшийся в приложении ежедневно получает пять монет за активность. С первой публикации поста начинает действовать система монетизации — попасть в топ можно с самого первого дня, отметил Илюхин в телевизионных эфирах СМИ Екатеринбурга.
«Когда автор опубликовал видео, новость или даже композицию, всегда есть возможность поддержать его одной или несколькими монетами. Пользователя начинают лайкать, комментировать, смотреть, и тогда контент начинает задерживаться в топе, и растет количество подписчиков и сумма донатов», — объяснил Илюхин телеканалу «ОТВ».
Накопив тысячу монет, пользователь может вывести сумму на банковский счет. Речь идет о внутренней валюте — одна монет эквивалентна рублю по курсу один к одному. Популярных блогеров ждет система вознаграждения ЯRUS. За 100 тыс. просмотров автор ролика получает 500 тыс. рублей, за миллион просмотров — 5 млн рублей.