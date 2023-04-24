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Пользователи Сети возмутились требованием Кулебы поставить западные снаряды для украинской армии

Армия
Пользователи Сети возмутились требованием Кулебы поставить западные снаряды для украинской армии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправил запрос странам Запада на новую поставку снарядов для ВСУ. Пользователи Twitter возмутились очередным требованием дипломата.

Читатели написали в комментариях о том, что Европа уже «насытилась» просьбами киевского режима. Некоторые отметили, что им пора отблагодарить западные государства и выйти за стол переговоров.

«Единственный путь — это стол переговоров, а не подливание масла в огонь», — написал один из пользователей соцсети.

Комментаторы убеждены, что украинская армия во главе президента Владимира Зеленского не сможет победить в конфликте с Россией. Они также добавили, что США используют его как безответственную марионетку.

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