Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отправил запрос странам Запада на новую поставку снарядов для ВСУ. Пользователи Twitter возмутились очередным требованием дипломата.
Читатели написали в комментариях о том, что Европа уже «насытилась» просьбами киевского режима. Некоторые отметили, что им пора отблагодарить западные государства и выйти за стол переговоров.
«Единственный путь — это стол переговоров, а не подливание масла в огонь», — написал один из пользователей соцсети.
Комментаторы убеждены, что украинская армия во главе президента Владимира Зеленского не сможет победить в конфликте с Россией. Они также добавили, что США используют его как безответственную марионетку.