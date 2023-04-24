Додон: руководство Молдавии покупало российский газ у посредников «за бешеные деньги»

Бывший глава государства в ходе интервью для телеканала «Россия-24» напомнил, что официальный Кишинев не раз говорил о «поставках из альтернативных источников». Но в реальности он приобретал энергоресурс из РФ по завышенным тарифам. Так, когда цена газа на международных рынках упала до 400-500 долларов за 1 тыс. кубометров, республика продолжала платить за вышеуказанный объем голубого топлива свыше 1 тыс. долларов.