Хоккеист Александр Овечкин возвращается в Россию с семьей

Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» вместе с семьей возвращается в РФ из США.
Жена Александра Овечкина Анастасия Шубская сообщила в социальных сетях, что они с супругом и детьми вылетели в Москву. На опубликованном ролике виден багаж семьи, которая отправилась в Россию.
«Когда отпуск четыре месяца», — отметила Шубская.
«Вашингтон» с Овечкиным занял 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ по итогам сезона. «Столичные» набрали 80 очков в 82 матчах и впервые за долгое время не смогли пробиться в плей-офф.