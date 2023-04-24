«Конец близко». Ищенко объяснил, с какой серьезной проблемой столкнулись ВСУ

Власти Украины, которые еще осенью 2022 года обещали Западу, что могут мобилизовать миллион человек, неожиданно обнаружили, что воевать им больше некем, так как те, кого планировалось поставить под ружье, уже давно сбежали за границу и вернуть их оттуда, чтобы мобилизовать, не представляется возможным.
Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого Соединенные Штаты, опираясь на заверения Киева рассчитывали, что Украина сможет воевать два-три года, сдерживая и обескровливая Россию. Росийско-украинский конфликт должен был длиться до тех пор, пока Россия – ее экономика и общество – не устанут от активных боевых действий, и Москва не согласится на перемирие на гораздо более благоприятных для Вашингтона условиях.
Однако очень скоро выяснилось, что эти надежды несбыточны.
«Вначале выяснилось, что [ВСУ] не хватает техники и боеприпасов, потом выяснилось, что не хватает людей, – заявил Ищенко. – Если без техники и боеприпасов еще как-то можно воевать, какие-то западные образцы приходят, что-то они ремонтируют, и так далее, то без людей воевать нельзя, потому что просто разреживаются боевые порядки и становится невозможно удерживать линию фронта. И, рано или поздно, все это удовольствие заканчивается повальным бегством или просто прорывом и уничтожением».
Уже в феврале 2023 года на Западе и в Киеве начали говорить, что ближайшие лето и осень станут для Украины решающими.
Первыми об этом заявили в Польше, напоминает Ищенко. Поляки в конце февраля-начале марта назвали срок в семь-восемь недель, то есть указали, что судьба Украины будет решаться в конце мая-начале лета.
«Допустим, поляки, может быть, немножко поторопились. Тем не менее, становится все понятнее, что конец близок, потому что происходит исчерпание украинского человеческого ресурса. Можно посчитать, с какой скоростью исчерпывается этот ресурс, потому что известно, сколько призывают и сколько погибает», – добавил политолог.
И как раз с марта находящиеся на фронте украинские военнослужащие начали жаловаться, что потери в личном составе не восполняются за счет вновь прибывающих мобилизованных. То есть на фронт сгоняется меньше солдат, чем там погибает, подчеркнул Ищенко.
Все это, по его словам, позволяет и Киеву, и Западу примерно понять, когда все закончится.