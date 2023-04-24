«Конец близко». Ищенко объяснил, с какой серьезной проблемой столкнулись ВСУ

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал политический обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, по словам которого Соединенные Штаты, опираясь на заверения Киева рассчитывали, что Украина сможет воевать два-три года, сдерживая и обескровливая Россию. Росийско-украинский конфликт должен был длиться до тех пор, пока Россия – ее экономика и общество – не устанут от активных боевых действий, и Москва не согласится на перемирие на гораздо более благоприятных для Вашингтона условиях.