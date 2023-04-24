Песков: Москва не оставит просто так ситуацию с невыдачей виз США российским журналистам

Москва не оставит просто так ситуацию с невыдачей виз со стороны США российским журналистам для поездки в ООН. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По словам официального представителя Кремля, решение Вашингтона не выдавать визы журналистам пула МИД России является темой для серьезного разговора в Организации Объединенных Наций.
Песков добавил, что международные журналисты должны как следует осветить эту ситуацию, поскольку Запад пытается умолчать об этом.
Ранее сообщалось, что США не выдали визы журналистам из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова для посещения Нью-Йорка, где находится штаб-квартира ООН.