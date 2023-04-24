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В Париже задержали двух французов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине

Происшествия
В Париже задержали двух французов, вернувшихся из зоны боевых действий на Украине

Силовики задержали двух ультраправых активистов во Франции после возвращения из зоны боевых действий на Украине. Их арестовали после обнаружения оружия, сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, мужчины привезли с собой винтовки с оптическими прицелами. Перевозка и хранение такого оружия запрещены на территории Франции. Возбуждено уголовное дело об угрозе национальной безопасности.

Задержанные давно находятся под прицелом спецслужб Франции, так как один из них является ультраправым активистом и ранее говорил о своем желании отправиться на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях.

#спецслужбы #франция #оружие