«Типа сожалеет». Раскаянию Треповой в суде не поверили, подозревая в притворстве

Слова, которые подобрала Трепова для заседания, говорят о ее тщеславии и ощущении, что все крутится именно вокруг ее персоны, считает журналистка Марина Ахмедова. Она уверена, что Треповой нужно сожалеть «не безумно, а осознанно, прочувствовав все, и не сожалеть, а содрогаться от ужаса – человек убит, десятки ранены». Но вместо глубокого раскаяния обвиняемая обходится скупыми «сожалениями».