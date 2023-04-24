«Типа сожалеет». Раскаянию Треповой в суде не поверили, подозревая в притворстве

Обвиняемая в организации теракта в петербургском кафе Дарья Трепова заявила на заседании суда по мере пресечения, что «безумно сожалеет» о преступлении – в результате взрыва погиб военкор Владлен Татарский, еще 40 человек пострадало.
«Я безумно сожалею о произошедшем и каждый день молюсь за здоровье пострадавших», – заявила Трепова.
Однако суд не тронули слова фигурантки дела о теракте: Мосгорсуд не изменил вердикт Басманного суда и не удовлетворил ходатайство защиты. Трепову оставят под арестом до 2 июня.
Не растрогались, впрочем, и наблюдающие за процессом журналисты и блогеры.
Такая «линия защиты»
Трепова выбрала «раскаяние» линией своей защиты в надежде на уменьшение срока и более лояльное отношение к себе в СИЗО «Лефортово», сообщил источник издание SHOT. Ей грозит до 20 лет лишения свободы по статье о теракте, совершенном организованной группой и повлекшем причинение смерти.
«На допросах она ведет себя несколько иначе и рассказывает об убийстве Владлена Татарского, как о "рядовом событии"», – отмечает источник.
Военный эксперт Борис Рожин считает, что Трепова «типа сожалеет» по поводу организованного теракта, но на самом деле раскаиваться не собирается.
«Веры таким сожалениям ровно ноль», – заявил Рожин в Telegram.
Примечательно, что Трепова так ничего и не сказала матери убитого Татарского, которая, к слову, простила убийц сына, заявив – «Пусть Господь [с ними] разбирается». После такого равнодушия к горюющей матери есть большие сомнения в том, что обвиняемая способна на искреннюю молитву о пострадавших.
«Молится она, понимаете ли. Вот счастье-то в доме у потерпевших, даже представить невозможно», – отметил журналист издания «Взгляд» Юрий Васильев в Telegram.
Слова, которые подобрала Трепова для заседания, говорят о ее тщеславии и ощущении, что все крутится именно вокруг ее персоны, считает журналистка Марина Ахмедова. Она уверена, что Треповой нужно сожалеть «не безумно, а осознанно, прочувствовав все, и не сожалеть, а содрогаться от ужаса – человек убит, десятки ранены». Но вместо глубокого раскаяния обвиняемая обходится скупыми «сожалениями».
«Когда думаешь, что весь мир вертится вокруг тебя, то такие фразы и произносишь. И этим пользуется украинская разведка, давая раздутому эго маленького человека поиграть в вершительницу судеб. А потом раз, и ты уже сама себе нехозяйка настолько, что не решаешь, когда тебе можно сходить в туалет», – написала Ахмедова в Telegram.
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