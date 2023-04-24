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Евгений Пригожин резко ответил журналистам Reuters на вопрос о повторных преступлениях экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Общество
Евгений Пригожин резко ответил журналистам Reuters на вопрос о повторных преступлениях экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин резко ответил на вопрос журналистов зарубежного издания Reuters о повторных преступлениях бывших заключенных, которые служили в рядах «музыкантов».

Встречаясь ранее с ранеными бойцами ЧВК «Вагнер», Пригожин упоминал о двух случаях, когда завербованные заключенные совершали повторные преступления. Журналисты международного агентства новостей Reuters поинтересовались у бизнесмена подробностями этих историй.

Он подчеркнул, что преступность среди экс-сотрудников «оркестра» в 20 раз меньше, чем среди обычных заключенных, и равняется около 0,3% против 3-7% в обычных ситуациях.

«Это все, что вам нужно знать. Зачем вам нужно знать, кто что совершил? Если кто-то украл грязные трусы, неужели вы будете требовать, чтобы вам рассказали, чем они пахли? Мне кажется, это просто недостойно», — приводит заявление Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

По его словам, вопрос журналистов Reuters является низменной попыткой унизить то великое, что создает ЧВК «Вагнер».

Ранее бизнесмен сообщал, что набор в исправительных учреждениях в ряды компании остановлен, однако ЧВК несет ответственность за судьбу тех, кто был призван на службу. Пригожин также призвал обращаться к представителям «вагнеровцев», если кто-то из бывших бойцов ведет себя агрессивно.

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