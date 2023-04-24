Евгений Пригожин резко ответил журналистам Reuters на вопрос о повторных преступлениях экс-бойцов ЧВК «Вагнер» из числа бывших заключенных

Ранее бизнесмен сообщал, что набор в исправительных учреждениях в ряды компании остановлен, однако ЧВК несет ответственность за судьбу тех, кто был призван на службу. Пригожин также призвал обращаться к представителям «вагнеровцев», если кто-то из бывших бойцов ведет себя агрессивно.